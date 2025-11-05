Conversano, al via il biennio gratuito ITS per professionisti dell’ospitalità enogastronomica

Il 4 dicembre l’inaugurazione della nuova sede nel Seminario Vescovile

CONVERSANO, 5 novembre 2025 – Prende il via il nuovo biennio gratuito ITS “Hospitality & Food Experience Management”, un percorso formativo d’eccellenza dedicato ai futuri professionisti dell’ospitalità e dell’enogastronomia.

Promosso dall’ITS Academy della Puglia, il corso mira a formare figure capaci di coniugare competenze manageriali, cultura del territorio e innovazione digitale, rispondendo alle nuove esigenze del turismo esperienziale.

Il percorso, della durata di due anni per un totale di 1800 ore, prevede 720 ore di stage aziendale presso strutture ricettive, ristoranti e realtà territoriali del comparto turistico. La formazione è completamente gratuita e si rivolge a giovani diplomati e professionisti che desiderano operare nel mondo dell’accoglienza turistica, della ristorazione esperienziale e della valorizzazione dei territori del gusto.

Un programma tra tradizione e futuro

Il primo anno, di 910 ore, sarà dedicato alle basi del settore: lingue straniere per l’accoglienza (inglese e spagnolo), gestione delle strutture ricettive, sicurezza alimentare, marketing digitale e storytelling enogastronomico.

Previsti anche laboratori di degustazione e content creation sui prodotti identitari pugliesi.

Il secondo anno (890 ore) punterà invece alla specializzazione, con moduli su revenue management, menu engineering, brand strategy, organizzazione eventi food & wine e tecnologie immersive applicate al turismo.

Il percorso si concluderà con un project work finale, occasione per mettere in pratica competenze e creatività.

Formazione che genera lavoro

Con un placement superiore al 90%, i percorsi ITS Turismo garantiscono concrete opportunità occupazionali nei settori dell’hospitality management, della comunicazione turistica e della ristorazione di qualità.

L’obiettivo è formare professionisti capaci di raccontare e gestire il territorio, promuovendo un’offerta turistica autentica, sostenibile e innovativa.

Nuova sede nel cuore di Conversano

Il prossimo 4 dicembre sarà inaugurata la nuova sede ITS all’interno del Seminario Vescovile di Conversano, un luogo simbolico che unisce storia, cultura e formazione.

Un passo importante per rafforzare il legame tra educazione, territorio e sviluppo turistico in Puglia.