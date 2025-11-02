De Santis (PD): “La Puglia cresce grazie a 10 anni di lavoro serio e visionario”

BARI – “I dati diffusi oggi ci dicono una cosa chiara: la Puglia cresce, e cresce bene”, afferma Roberto De Santis, segretario del Partito Democratico pugliese.Secondo De Santis, i risultati raggiunti sono il frutto di dieci anni di lavoro con serietà, visione e coesione, guidati dal presidente Michele Emiliano e dalla sua squadra, radicata nei territori. Il percorso, spiega, ha trasformato la regione da “fanalino di coda” a modello di sviluppo sostenibile, innovazione e qualità della vita, valorizzando imprese, turismo, agricoltura ed economia verde.“Questo risultato non è un punto d’arrivo, ma un trampolino di lancio”, sottolinea De Santis. Il Pd continuerà a lavorare con Antonio Decaro, puntando a fare della Puglia un laboratorio di buon governo e di futuro per tutto il Mezzogiorno.“Il Partito Democratico è e sarà sempre al fianco di chi crede nel cambiamento concreto, fatto di competenze, lavoro e passione per la nostra terra”, conclude il dem.