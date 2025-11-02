Serie A, il Milan batte la Roma 1-0: decide Pavlovic, Dybala sbaglia dal dischetto

MILANO - Il Milan ditorna al successo battendo laper 1-0 a San Siro. Un risultato importante che permette ai rossoneri dia quota 21 punti, rilanciando così le ambizioni della squadra milanese dopo alcune prove altalenanti.

La partita inizia con un buon approccio da parte della Roma, che spinge nei primi minuti e sfiora il vantaggio con Dybala, tra i più attivi della formazione di Gasperini. Col passare dei minuti, però, il Milan prende campo e ritmo, trovando il gol del vantaggio grazie a Pavlovic, abile a sfruttare un’azione manovrata e battere il portiere avversario.

Nella ripresa, i rossoneri sfiorano più volte il raddoppio: Nkunku colpisce un palo e Leao si divora una grande occasione davanti alla porta. La Roma ha la possibilità di pareggiare nel finale con un calcio di rigore assegnato per fallo di mano in area, ma Maignan si supera neutralizzando il tiro di Dybala, conservando così il prezioso vantaggio.

Con questa vittoria, il Milan torna a sorridere davanti al proprio pubblico e si rilancia in classifica, mentre la Roma incassa una sconfitta amara che rallenta la sua corsa nelle zone alte della Serie A.