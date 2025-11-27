Decreto Salva Casa: il 1° dicembre agenti immobiliari a confronto a Bari

BARI – A un anno e mezzo dall’entrata in vigore, il Decreto Salva Casa torna al centro del dibattito professionale. Il prossimo 1 dicembre, dalle ore 15:00, gli iscritti a Fimaa Bari Bat, la federazione degli agenti d’affari aderente a Confcommercio, si incontreranno a Villa de Grecis (via delle Murge 63, Bari) per un pomeriggio di formazione tecnica e confronto operativo tra professionisti del settore immobiliare.

L’obiettivo dell’incontro è capire se il provvedimento abbia raggiunto lo scopo dichiarato: riportare sul mercato quegli immobili che rischiavano di restare invendibili o svenduti a causa di interventi di sanatoria spesso insostenibili, sia per i proprietari sia per gli acquirenti.

Il convegno, gratuito per tutti gli iscritti Fimaa Bari Bat previa registrazione, vedrà gli interventi dell’architetto Antonio Vendola, dell’ingegnere Bruno Pasquale e dell’ingegnere Antonio Fusiello, con l’introduzione affidata al presidente Fimaa Bari Bat, Gigi Foresio.

«La formazione tecnica per la nostra categoria non è mai fine a sé stessa. Ogni volta che approfondiamo una norma, analizziamo anche il suo impatto concreto sulla vita delle persone», commenta Gigi Foresio. «Il Salva Casa ha acceso speranze, ma ha anche sollevato interrogativi: per questo abbiamo voluto organizzare un incontro che mettesse insieme addetti ai lavori, tecnici ed esperienze sul campo. A beneficiarne sono gli agenti immobiliari, certo, ma anche i cittadini, che trovano nei nostri associati figure sempre più preparate a gestire le criticità con competenza».

L’iniziativa rientra in un percorso di aggiornamento continuo promosso da Fimaa Bari Bat, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’agente immobiliare come mediatore competente, consapevole e radicato sul territorio, capace di accompagnare con serietà famiglie, imprese e investitori.