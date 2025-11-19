Final Eight Coppa Davis: il Belgio elimina la Francia e vola in semifinale

FRANCESCO LOIACONO – Nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Davis, il Belgio ha sconfitto 2-0 la Francia, qualificandosi per le semifinali. La Francia è così eliminata dalla competizione.

Nel primo singolare, Raphael Collignon ha battuto Corentin Moutet con il punteggio di 2-6, 7-5, 7-5. Dopo aver perso il primo set contro il servizio preciso del francese, Collignon ha reagito nel secondo set imponendosi con i pallonetti e nel terzo set ha mantenuto l’equilibrio fino al 5-5, chiudendo poi con il rovescio e i colpi da fondo campo.

Nel secondo singolare, Zizou Bergs ha avuto la meglio su Arthur Rinderknech, vincendo 6-3, 7-6. Il doppio, in programma tra i francesi Benjamin Bonzi e Pierre Hugues Herbert e i belgi Sander Gille e Joran Vliegen, non si è disputato perché l’esito della sfida era già deciso.

In semifinale, il Belgio affronterà la vincente del quarto di finale tra Italia e Austria, in programma oggi alle 16.