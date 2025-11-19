Serie A: Mohamed Kaba pronto a partire titolare con il Lecce contro la Lazio

FRANCESCO LOIACONO - Domenica 23 novembre alle 18 il Lecce affronterà la Lazio all’Olimpico nella dodicesima giornata di andata di Serie A, e il centrocampista francese Mohamed Kaba potrebbe scendere in campo dall’inizio.

Kaba, acquistato dal Valenciennes il 14 agosto 2023, ha debuttato in Serie A con il Lecce il 20 agosto 2023 nella vittoria per 2-1 contro la Lazio al “Via del Mare”. In questa stagione ha disputato sei partite: soltanto una da titolare, nella sconfitta 0-2 contro il Milan nella seconda giornata, mentre nelle altre cinque gare è subentrato a partita in corso.

Il Lecce punta a consolidare la propria posizione in classifica e a lottare per la salvezza in questo campionato di Serie A.