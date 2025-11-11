Gaffe di Tajani a Bari: confonde lo stadio San Nicola con il San Paolo

BARI - Ieri sera a, durante un comizio elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alle regionali, il ministro degli Esteri e vicepremierè stato protagonista di una piccola gaffe. Sul palco del, insieme alla premiere all’altro vicepremier, Tajani ha parlato alla folla dichiarando:

«Avremmo riempito anche il San Paolo».

Il problema? Lo stadio di Bari si chiama San Nicola, in onore del patrono della città, mentre il San Paolo è il nome storico dello stadio di Napoli.

Dopo che qualcuno dal pubblico lo ha corretto, Tajani ha sorriso e ha cercato di rimediare con un omaggio “ecumenico”:

“Allora, evviva San Nicola!”

Un momento di imbarazzo trasformato in simpatia, che ha strappato un sorriso alla platea e ha ricordato come anche i politici più esperti possano cadere in piccole confusioni.