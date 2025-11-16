Giornata Internazionale contro la violenza di genere: incontro a Giovinazzo dell'Associazione Crocerossine d’Italia ETS – Sezione di Bari
BARI - In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, l’Associazione Crocerossine d’Italia ETS – Sezione di Bari, in collaborazione con i Padri Cappuccini e l’Associazione Gens Nova, organizza un incontro di riflessione presso la Sala Conferenze del Convento francescano di Giovinazzo, affacciato sul mare, luogo da cui San Francesco partì per la Terra Santa.
Un momento di confronto su violenza e pace, con la partecipazione di autorevoli relatori:
Saluti istituzionali: Grazia Andidero, Responsabile Sezione di Bari
Intervento: Santa Fizzarotti Selvaggi, Presidente Nazionale, con una riflessione su “Medea” di Euripide e sulla fiaba di Barbablù
Modera: Padre Mariano Bubbico, frate cappuccino e psicologo
Partecipazione speciale: Avv. Antonio La Scala, penalista e attivista contro ogni forma di violenza
Un’occasione per unire cultura, spiritualità e impegno civile in un luogo simbolo di pace.
