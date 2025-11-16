Giornata Internazionale contro la violenza di genere: incontro a Giovinazzo dell'Associazione Crocerossine d’Italia ETS – Sezione di Bari

BARI - In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, l’, in collaborazione con ie l’, organizza un incontro di riflessione presso la, affacciato sul mare, luogo da cui San Francesco partì per la Terra Santa.

Un momento di confronto su violenza e pace, con la partecipazione di autorevoli relatori:

Saluti istituzionali: Grazia Andidero, Responsabile Sezione di Bari

Intervento: Santa Fizzarotti Selvaggi, Presidente Nazionale, con una riflessione su “Medea” di Euripide e sulla fiaba di Barbablù

Modera: Padre Mariano Bubbico, frate cappuccino e psicologo

Partecipazione speciale: Avv. Antonio La Scala, penalista e attivista contro ogni forma di violenza

Un’occasione per unire cultura, spiritualità e impegno civile in un luogo simbolo di pace.