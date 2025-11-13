Giornata Mondiale della Gentilezza: a Bitritto un evento speciale tra libri, cani e piccoli miracoli quotidiani

BARI - “” La celebre frase di Morgan Freeman è il filo conduttore dell’iniziativa organizzata dal, presieduto da, in occasione della

L'appuntamento che si terrà il 13 novembre 2025 nella Sala Castello del Comune di Bitritto è unico, gratuito e aperto su prenotazione fino a esaurimento posti, unirà la magia della lettura alla forza terapeutica degli animali.

Protagonisti del pomeriggio saranno infatti due “fedeli amici”: un cane e un libro. Grazie alla collaborazione dell’equipe di Interventi Assistiti con gli Animali Orme nel Cuore.pet, guidata da Lucia Lafaenza, i bambini potranno vivere un’esperienza emozionante e rassicurante: leggere in compagnia dei cani, compagni silenziosi e privi di giudizio, capaci di favorire un clima sereno e accogliente.

L’obiettivo è semplice e prezioso: promuovere gesti di gentilezza, ispirare i più piccoli a essere cortesi, disponibili e sensibili verso gli altri esseri viventi.

A impreziosire l’evento, la partecipazione dello scrittore Piero Meli, che presenterà il suo ultimo libro “Piccoli miracoli sotto la pioggia” (Giulio Perrone Editore). A dialogare con lui sarà Cinzia Cognetti.

Una giornata “meravigliosamente gentile”, arricchita dagli interventi di:

Pino Giulitto, Maira De Filippis, Cristina Maremonti, Lucia Lafaenza e Patrizia Masellis.

Un appuntamento pensato per ricordare che, a volte, basta poco per fare del bene: un sorriso, una parola gentile, una storia letta insieme… o una carezza condivisa con un amico a quattro zampe.