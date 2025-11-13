Giornata Mondiale della Gentilezza: a Bitritto un evento speciale tra libri, cani e piccoli miracoli quotidiani
BARI - “Come possiamo cambiare il mondo? Un atto casuale di gentilezza alla volta.” La celebre frase di Morgan Freeman è il filo conduttore dell’iniziativa organizzata dal Cif Metropolitano Bari, presieduto da Cristina Maremonti, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza.
L'appuntamento che si terrà il 13 novembre 2025 nella Sala Castello del Comune di Bitritto è unico, gratuito e aperto su prenotazione fino a esaurimento posti, unirà la magia della lettura alla forza terapeutica degli animali.
Protagonisti del pomeriggio saranno infatti due “fedeli amici”: un cane e un libro. Grazie alla collaborazione dell’equipe di Interventi Assistiti con gli Animali Orme nel Cuore.pet, guidata da Lucia Lafaenza, i bambini potranno vivere un’esperienza emozionante e rassicurante: leggere in compagnia dei cani, compagni silenziosi e privi di giudizio, capaci di favorire un clima sereno e accogliente.
L’obiettivo è semplice e prezioso: promuovere gesti di gentilezza, ispirare i più piccoli a essere cortesi, disponibili e sensibili verso gli altri esseri viventi.
A impreziosire l’evento, la partecipazione dello scrittore Piero Meli, che presenterà il suo ultimo libro “Piccoli miracoli sotto la pioggia” (Giulio Perrone Editore). A dialogare con lui sarà Cinzia Cognetti.
Una giornata “meravigliosamente gentile”, arricchita dagli interventi di:
Pino Giulitto, Maira De Filippis, Cristina Maremonti, Lucia Lafaenza e Patrizia Masellis.
Un appuntamento pensato per ricordare che, a volte, basta poco per fare del bene: un sorriso, una parola gentile, una storia letta insieme… o una carezza condivisa con un amico a quattro zampe.