Varese, fermato Elia Del Grande, il “fuggitivo dei fornai”

VARESE - Si è conclusa ieri sera la fuga di, 49 anni, ricercato dallo scorso 30 ottobre dopo essere evaso dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia (Modena), dove avrebbe dovuto scontare sei mesi di detenzione per

Il blitz dei Carabinieri, supportati dal ROS e dai comandi provinciali di Varese e Modena, ha permesso l’arresto del 49enne a Cadrezzate, nel Varesotto, dove Del Grande possiede ancora alcune proprietà. L’uomo è stato fermato in pochi secondi e senza opporre resistenza. Ora è sotto la custodia della Polizia Penitenziaria, in attesa delle decisioni del magistrato. Le autorità stanno indagando sull’eventuale presenza di complici nella fuga.

Del Grande era già noto alle cronache per la cosiddetta “strage dei fornai” del 1998, quando uccise padre, madre e fratello nel Varesotto. Per quell’omicidio era stato condannato a 30 anni di reclusione.

Nella lettera inviata a Varesenews prima della fuga, Del Grande aveva denunciato la “totale inadeguatezza” delle strutture come le case famiglia, definite da lui “in realtà i vecchi Opg”, ossia ospedali psichiatrici giudiziari, motivando così la sua evasione.

L’arresto segna la fine di due settimane di ricerche serrate, portando il 49enne nuovamente sotto il controllo della giustizia, senza alcun incidente durante l’operazione.