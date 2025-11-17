Greco (Avanti Popolari con Decaro): “Ristori anche ai piccoli olivicoltori colpiti dalla xylella”

BARI - Riconoscere un sostegno economico anche ai piccoli olivicoltori, quelli che possiedono poche decine di piante, tra le 10 e le 20. È la proposta lanciata da, candidato nella listaalle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

Secondo Greco, questa categoria di proprietari ha subito un doppio danno: la perdita dell’uliveto a causa della xylella e la necessità, ormai da anni, di acquistare l’olio per la propria famiglia, venendo così meno all’autosufficienza che caratterizzava tradizionalmente le piccole produzioni domestiche.

«Negli ultimi cinquant’anni – sottolinea Greco – il latifondo è stato parcellizzato. I piccoli proprietari oggi sono tantissimi: c’è chi ha comprato quel fazzoletto di terra con enormi sacrifici, spesso grazie all’emigrazione, e chi invece lo ha ereditato dagli antenati».

Da qui la proposta concreta: un bonus annuale di 500 euro per le famiglie, come sostegno all’approvvigionamento di olio necessario al consumo quotidiano. Un aiuto che, nelle intenzioni del candidato, dovrebbe essere utilizzato per acquistare prodotti presso aziende e frantoi pugliesi, così da sostenere anche l’economia locale.

«Sarebbe un modo – conclude Greco – per dare ossigeno a un settore che, al di là delle narrazioni, da anni è in sofferenza, poiché l’intera filiera della storica produzione olearia è stata purtroppo disarticolata».