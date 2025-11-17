Challenger Bergamo: Arnaboldi avanza al secondo turno. Fuori Borrelli, Oradini e Bocchi
FRANCESCO LOIACONO - Primo turno agrodolce per gli italiani al Challenger di Bergamo. Federico Arnaboldi accede al secondo turno dopo una convincente vittoria per 6-3 6-1 contro Nicola Rispoli. Nel primo set Arnaboldi, grazie a un servizio particolarmente preciso, riesce a imporre il proprio ritmo. Nella seconda frazione, dopo un avvio equilibrato fino all’1-1, il lombardo prende il largo con un rovescio efficace e colpi rapidi da fondo campo, chiudendo agilmente l’incontro.
Eliminazione invece per Leonardo Borrelli, battuto 6-4 6-2 dallo spagnolo Sergio Callejon Hernando, e per Giovanni Oradini, che si arrende 6-4 6-2 al britannico Anton Matusevich. Fuori anche Lorenzo Bocchi, sconfitto 6-3 6-4 dal britannico Harrish Stewart.
Sorride invece Michele Ribecai, autore di un netto 6-1 6-2 su Giorgio Ricca, che gli vale l’accesso al secondo turno. Avanza anche Andrea Guerrieri, capace di rimontare Leonardo Malgaroli imponendosi 4-6 6-2 6-2.