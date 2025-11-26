I concerti di Phill Reynolds e di JD Woodbine all'Ex Macello di Putignano



Questo giovedì tornano i concerti per la nota rassegna a Putignano





PUTIGNANO (BA) - Ritorna Il Mangianastri: la rassegna di concerti e non solo che negli anni ha portato artisti di ogni genere e provenienza con esperienze e serate incredibili all'ex Macello di Putignano.





Questo giovedì 27 novembre il primo appuntamento autunnale della stagione di concerti con Phill Reynolds: un nome storico della scena indipendente italiana, un odierno cantastorie che miscela folk, blues ed americana, passato anche da XFactor 2021 e JD Woodbine: il nuovo progetto del giovane songwriter pugliese Daniele Sabatelli. In chiusura il dj set a cura di Nik Sportella di Radio JP.





L'ingresso è libero ad offerta libera.





Giovedì 27 novembre 2025 - ore 21:00

Ex Macello - Via S. Caterina da Siena - Putignano (BA)

