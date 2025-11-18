Il Circo Bellucci arriva a Monopoli con Ivan Orfei e il nuovo spettacolo





MONOPOLI - Da venerdì 21 novembre a lunedì 1 dicembre a Monopoli, nell’ex tendopoli, farà tappa lo spettacolo del Circo Bellucci, con uno spettacolo nuovo, per grandi e piccini, impreziosito dalla collaborazione della famiglia di Ivan Orfei e coordinato dal tour manager Luca Perris.La carovana, che sta girando ininterrottamente il Sud Italia da 12 mesi, torna in terra di Bari dopo il grande successo nel sesta provincia, a Trani. Sotto lo chapiteau sarà proposto uno spettacolo emozionante, adrenalinico e coinvolgente con attrazioni, tanto divertimento e artisti di grande fama. Non mancheranno gli animali, da quelli più comuni a quelli esotici.Tra i protagonisti ci saranno Jerry Nicolai con le sue tigri bianche, il clown Diego, la famiglia Folco con numeri aerei, Mario Mietitore con la performance della ruota della morte, la famiglia D’Amico che porterà in pista i propri animali esotici.“Arriviamo a Monopoli con uno spettacolo nuovo, molto apprezzato nella tappa precedente – ha affermato Emidio Bellucci –. A caratterizzarlo è la presenza del gruppo capitanato da Ivan Orfei che rende lo show più ricco e ancor più emozionante. Siamo certi di far divertire, emozionare e sognare anche in questa occasione”.Artista circense e domatore, questo erede della celebre dinastia Orfei è cresciuto nel mondo del circo itinerante e ha sviluppato fin da piccolo una passione profonda per l’arte circense, che ha trasformato in una carriera poliedrica come regista, produttore e coreografo. Ivan è noto per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione, creando spettacoli emozionanti e visivamente spettacolari. La sua regia è attenta al ritmo, alla scenografia e all’impatto emotivo, con numeri che spaziano dall’addestramento animale alle acrobazie, passando per coreografie teatrali ed effetti speciali.Quello proposto dalle famiglie Bellucci e Orfei, sotto il grande chapiteau bianco e rosso, è uno spettacolo ricco e variegato che, seppur legato alla lunga tradizione circense che contraddistingue questi rinomati artisti premiati nei migliori festival di categoria del mondo, vuole essere moderno e all’avanguardia, trasmettendo emozioni e divertimento attraverso esibizioni, coreografie, luci, colori ed effetti scenici di grande impatto.Gli spettacoli si terranno per tutti i giorni, tranne martedì e mercoledì, con doppia replica alle 17.30 e alle 19.30. Il 1° dicembre ci sarà un unico spettacolo alle 17.30.Circo Bellucci – Ex Tendopoli, Via Puccini - Monopoli (Ba): 3486490075