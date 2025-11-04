In vendita il Palazzo Baronale di Bitetto: un gioiello dell’architettura storica nel cuore della Puglia

BITETTO – Nel cuore del centro storico di, suggestivo borgo alle porte di Bari noto per lae per la sua vivace tradizione culturale ed enogastronomica, sorge il magnifico, una delle più importanti espressioni dell’architettura settecentesca pugliese.

La dimora, riconosciuta come Dimora Storica, è oggi in vendita e fa parte del portfolio di Italy Sotheby’s International Realty, leader nel settore dell’immobiliare di lusso in Italia e nel mondo.

Un capolavoro del Settecento pugliese

Edificato nel XVIII secolo dalla nobile famiglia Noja di Mola, il palazzo rappresenta un raffinato esempio di architettura ispirata ai canoni vanvitelliani.

Il complesso si distingue per l’imponente corpo centrale, i saloni affrescati, la cappella privata e un giardino alberato con piscina, un’autentica oasi verde nel cuore del borgo antico, che ospita esemplari secolari di cipresso macrocarpa, tuia e cedri del Libano.

Eleganza, storia e potenziale ricettivo

La residenza si sviluppa attorno a una corte centrale accessibile da un portale monumentale con balconata. Una scenografica scalinata a doppia rampa conduce al piano nobile, dove si trova l’appartamento principale, arricchito da mansarde eleganti.

Al piano terra si collocano invece due appartamenti per gli ospiti e le antiche scuderie, oggi trasformate in uno studio di architettura che conserva il fascino originario.

L’ala più antica del complesso, che ingloba un nucleo medievale e una masseria del XVI/XVII secolo, custodisce una sala da ballo affrescata, cuore scenografico della dimora. Questa parte, che necessita di restauro, si presta perfettamente a una trasformazione in boutique-relais o in spazio per eventi esclusivi, offrendo un connubio ideale tra fascino storico e ospitalità contemporanea.

Un unicum nel panorama pugliese

Grazie alla fusione armoniosa tra elementi barocchi e tracce medievali, agli ambienti ricchi di storia e alla presenza di un raro giardino privato con piscina all’interno del borgo antico, il Palazzo Baronale di Bitetto si presenta come una residenza di straordinario valore architettonico e culturale.

Un luogo capace di coniugare charme, autenticità e versatilità d’uso, ideale per chi desidera investire in una proprietà unica nel panorama immobiliare del Sud Italia.