Estate da record per il collegamento ferroviario con l’Aeroporto di Bari: +14,5% di viaggiatori rispetto al 2024

BARI – Estate da record per il collegamento ferroviario da e per l’, che nel 2025 ha registrato un incremento delrispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un risultato che conferma la crescita costante della mobilità sostenibile in Puglia e l’apprezzamento crescente da parte dei passeggeri per un servizio comodo, rapido e perfettamente integrato con i voli in arrivo e in partenza dallo scalo barese.

Nel complesso, nel periodo gennaio–settembre 2025, il numero di utenti che ha scelto il treno per raggiungere o lasciare l’aeroporto è aumentato di oltre il 18% rispetto al 2024. Un dato che consolida un trend positivo e continuo, evidenziando il ruolo strategico del collegamento ferroviario nella rete dei trasporti regionali e la sua importanza per lo sviluppo del turismo e della mobilità sostenibile in Puglia.

“Questo risultato – sottolinea Giuseppe Pavoncelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrotramviaria S.p.A. – dimostra come l’intermodalità rappresenti la chiave per uno sviluppo sostenibile del sistema di trasporto regionale. Offrire collegamenti efficienti tra città e aeroporto significa favorire la mobilità dei cittadini, dei turisti e la competitività del territorio.”

La performance positiva del servizio è il frutto anche della collaborazione tra Ferrotramviaria S.p.A. e Aeroporti di Puglia, che insieme hanno potenziato l’integrazione oraria tra treni e voli, migliorando la frequenza, la puntualità e il comfort di viaggio.

Il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Bari rappresenta oggi una delle soluzioni più sostenibili e convenienti per raggiungere lo scalo, contribuendo alla riduzione del traffico veicolare e delle emissioni di CO₂.

Un modello di mobilità intelligente che conferma la Puglia tra le regioni italiane più attente all’innovazione nei trasporti e alla valorizzazione del proprio territorio in chiave sostenibile.