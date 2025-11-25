Lecce, la 38^ Assemblea Nazionale delle Province italiane tra immagini e suggestioni

LECCE - Si è svolta oggi alla 38^ Assemblea Nazionale delle Province italiane, alla presenza del Presidente della Repubblica. L’evento, che ha visto la partecipazione di istituzioni locali e nazionali, rappresenta uno dei momenti più importanti della vita amministrativa del Paese.

Le immagini della cerimonia, curate dal fotografo barese Ezio Cairoli, restituiscono l’atmosfera solenne e al contempo vivace della giornata. Tra i momenti più significativi, l’accoglienza del Capo dello Stato da parte del Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, della Sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone e delle scolaresche locali, simbolo della partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita civica.

Gli scatti di Cairoli catturano sia i momenti ufficiali, come il giuramento e gli interventi istituzionali, sia quelli più intimi e spontanei, come l’incontro tra il Presidente Mattarella e gli alunni delle scuole di Lecce. Un’attenzione particolare è stata dedicata ai dettagli, ai gesti e alle espressioni che raccontano il dialogo tra istituzioni e comunità.

La cerimonia ha celebrato non solo il ruolo delle Province italiane nella gestione del territorio e dei servizi locali, ma anche l’importanza di coltivare il senso di comunità e partecipazione civica. Le fotografie di Ezio Cairoli diventano così una testimonianza visiva di un evento che coniuga istituzione, cultura e futuro, offrendo uno sguardo unico sulla 38^ Assemblea Nazionale delle Province italiane.

ph: Ezio Cairoli