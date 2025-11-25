Antonio Decaro eletto Presidente della Regione Puglia con quasi un milione di voti

BARI –conquista la guida della Regione Puglia con il 63,97% dei consensi, avvicinandosi alla soglia del milione di preferenze personali:, un risultato superiore a quello ottenuto cinque anni fa dal presidente uscente, fermatosi a 871.028 voti. Un successo reso possibile anche dal sostegno del, che nel 2020 correva con un proprio candidato.

Il candidato del Centrodestra, Luigi Lobuono, totalizza 505.055 voti (35,13%), un dato inferiore rispetto ai 724.928 voti raccolti nel 2020 da Raffaele Fitto, nonostante una riduzione complessiva dell’affluenza: questa volta hanno votato 1.475.437 cittadini, pari al 41,83% degli aventi diritto, contro poco più di due milioni nel 2020.

Decaro ha commentato con entusiasmo ma anche con senso di responsabilità:

"Sono felice, ma so anche che da domani devo mettermi a lavorare per meritarmi la fiducia di chi mi ha votato e cercare di recuperare quella di chi non è andato a votare. Hanno votato in troppo pochi. Questi numeri mi preoccupano perché non siamo riusciti a dare fiducia ai cittadini e a far capire l’importanza del voto".

Il neo-governatore ha spiegato che lasciare il Parlamento Europeo è stata una scelta impegnativa:

"Mi costa, perché tante persone mi avevano scelto per andare lì, ma girando per la Puglia ho capito che è qui che devo stare. Questo è il mio posto".

Decaro ha illustrato le priorità della nuova legislatura: affrontare fragilità economiche, sociali e umane, migliorare il sistema sanitario regionale, in particolare riducendo le liste d’attesa, con l’iniziativa di chiedere alle Asl di restare aperte fino alle 23, come già accade in alcune realtà.

Conclude il presidente eletto, riprendendo lo slogan della campagna elettorale:

"Tutta la Puglia deve viaggiare alla stessa velocità e nella stessa direzione".

Se vuoi, posso preparare anche una versione più breve e divulgativa, adatta per i social o per la stampa online. Vuoi che lo faccia?