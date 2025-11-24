Lobuono riconosce la sconfitta: «Complimenti a Decaro, quasi il 60% degli elettori non ha votato»

BARI - “Prendo atto della scelta degli elettori pugliesi e faccio i miei complimenti ad Antonio Decaro, che diventerà prossimo governatore; a lui un in bocca al lupo per il lavoro non facile che lo aspetta. Gli ho telefonato per fargli i complimenti”.

Queste le prime parole a caldo di Luigi Lobuono, candidato presidente della Regione Puglia del centrodestra, ai giornalisti presenti nel suo comitato elettorale. Al suo fianco erano presenti il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre.

“Ringrazio i partiti della coalizione e tutti gli elettori. L’unica cosa che dispiace molto è aver visto come quasi il 60% degli elettori non sia recato alle urne – ha aggiunto -. Ce l’ho messa tutta, ho percorso la Puglia in lungo e in largo, ho percorso 16mila chilometri. Più di questo non potevo fare. Rimarrò consigliere regionale”.