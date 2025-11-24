Assalto a portavalori sulla Statale 16 tra Barletta e San Ferdinando di Puglia

BARLETTA – Paura oggi pomeriggio sulla Statale 16 Adriatica, dove un portavalori della Battistolli è stato preso di mira da un commando armato composto da almeno dieci persone. L’assalto è avvenuto intorno alle ore 15.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno bloccato il mezzo blindato ed esploso numerosi colpi di Kalashnikov. Le guardie giurate a bordo del portavalori hanno risposto al fuoco, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Fortunatamente, non si registrano feriti tra il personale del mezzo e i civili presenti nella zona.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, mentre sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del nucleo provinciale di Trani, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e rintracciare gli autori del colpo. Al momento non è ancora stato quantificato il bottino sottratto durante l’assalto.

Le autorità stanno acquisendo testimonianze e immagini delle telecamere presenti lungo la Statale 16 per cercare di identificare i componenti del commando e ricostruire le modalità dell’attacco, mentre la zona resta presidiata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni investigative.

L’episodio conferma ancora una volta la vulnerabilità dei trasporti di denaro lungo le principali arterie del Sud Italia, e rappresenta un grave allarme per la sicurezza di cittadini e operatori del settore.