Manduria, bimbo di sei mesi ustionato gravemente da acqua bollente: indagini

MANDURIA - Un bimbo di sei mesi è rimasto gravemente ustionato a Manduria (Taranto) da acqua bollente, forse versata accidentalmente da un bollitore, riportando lesioni sul 90% del corpo.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giannuzzi di Manduria, dove i sanitari lo hanno stabilizzato prima di disporre il trasferimento al Policlinico di Bari per le cure specialistiche.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara: la madre avrebbe riferito di essersi allontanata per pochi istanti per andare in bagno, quando ha sentito le urla del figlio. Non è stato accertato se in casa fossero presenti altre persone. Sono in corso indagini e approfondimenti per ricostruire con precisione l’accaduto.