ANIEF Puglia, Cesare Antifora nominato Vicepresidente Regionale e Coordinatore Bari–BAT



La comunità scolastica pugliese accoglie un importante annuncio istituzionale: Cesare Antifora è stato ufficialmente eletto Vicepresidente Regionale ANIEF Puglia e nominato Coordinatore Provinciale delle sedi di Bari e BAT.





La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea regionale ANIEF Puglia, alla presenza del Presidente Nazionale Marcello Pacifico, del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e dei Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali delle sei province.





Un momento di grande rilevanza che conferma il ruolo di primo piano svolto da Antifora nel panorama sindacale pugliese, grazie all’impegno costante a tutela di docenti e ATA, alla capacità di presenza nelle scuole e al dialogo continuo con RSU e personale.





Il Presidente Nazionale Marcello Pacifico ha espresso grande apprezzamento per il nuovo incarico, sottolineando come la crescita di ANIEF Puglia sia parte integrante del progetto nazionale di rafforzamento della rappresentanza sindacale.





Le priorità del nuovo vicepresidente regionale





Rafforzamento della rete territoriale nelle scuole di Bari e BAT.

Assistenza continua al personale scolastico nei procedimenti amministrativi.

Maggiore offerta formativa e sindacale per docenti e ATA.

Difesa dei diritti dei precari e del personale di ruolo.

Collaborazione stabile con RSU, TAS, dirigenti scolastici e istituzioni territoriali.





Con questa nomina, ANIEF Puglia si prepara ad avviare una fase di rinnovamento e partecipazione, segnando un passo decisivo nella tutela dei lavoratori della scuola.



