Mariella Nava e la Melos Orchestra in “In nome di ogni Donna” al Teatro dell’Opera di Lucera

LUCERA – Dopo i successi e i sold out delle precedenti edizioni, la rassegna “Melos and Guests” propone un evento speciale di grande impatto emotivo: il concerto “In nome di ogni Donna” con la cantautrice Mariella Nava.

L'evento si terrà sabato 22 novembre al Teatro dell’Opera di Lucera, con sipario previsto alle ore 21.15.

Mariella Nava, una delle più raffinate “poetesse” della musica italiana, sarà per la prima volta ospite del teatro dei Padri Giuseppini per celebrare la figura femminile con la potenza della sua arte.

Il concerto, accompagnato dalla Melos Orchestra, diretta dal Maestro Francesco Finizio, sarà infatti un profondo viaggio attraverso la sua discografia, dai successi personali come Il cuore mio e Così è la vita, fino ai brani che l'hanno consacrata anche come autrice per altri artisti. Mariella Nava eseguirà le canzoni da lei scritte, come Spalle al muro (portata al successo da Renato Zero), Per amore (capolavoro internazionale nella voce di Andrea Bocelli), Questi figli e Dovevi darmi retta (per Gianni Morandi), Come mi vuoi (incisa da Eduardo De Crescenzo e Mina), Notte Americana (per Lucio Dalla) e La differenza (per Tosca). Un'occasione unica per ripercorrere una carriera ricca di testi raffinati e intensi.

“Siamo pronti per questo nuovo entusiasmante appuntamento – dichiara Francesco Finizio -. Mariella Nava è una grande artista e con lei la donna verrà esaltata in tutta la sua essenza. La Melos Orchestra è onorata di accompagnare questo magnifico progetto, assicurando una cornice musicale di altissima qualità per i suoi testi profondi e la sua grande sensibilità artistica”.

L’evento “In nome di ogni Donna” è realizzato dalla Compagnia Strumenti e Figure in collaborazione con Murialdomani, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di Puglia Culture. Per informazioni sui biglietti è possibile contattare il numero 334.7584433.

Video Mariella Nava e Melos Orchestra: https://youtu.be/UpJblPgP-6E?si=zKQq_o66CowtzNHr