Marilyn Manson in concerto alla Fiera del Levante di Bari: unica data nel Sud Italia il 13 luglio 2026

BARI – Marilyn Manson, icona assoluta e figura controversa dell’alternative rock mondiale, arriva per lacon un concerto evento in programmaalla

L’appuntamento, unica data nel Sud Italia e parte di un calendario che comprende solo tre show estivi nel nostro Paese, promette uno spettacolo ad alto impatto visivo e sonoro, nel pieno stile provocatorio e teatrale che ha reso Manson uno dei performer più iconici degli ultimi decenni — dagli esordi nei primi anni ’90 fino alla consacrazione con la celebre cover degli Eurythmics “Sweet Dreams”.

Reduce dal successo dell’album “One Assassination Under God – Chapter 1” (Nuclear Blast, 22 novembre 2024), dodicesimo disco in studio, Manson è tornato a calcare i palchi internazionali con una nuova energia, offrendo performance potenti e una scaletta che unisce i grandi classici alle ultime produzioni.

Definito il “Reverendo del rock”, Marilyn Manson continua a reinventarsi, mantenendo intatta la sua identità artistica e conquistando una platea sempre più ampia, anche tra le nuove generazioni.

