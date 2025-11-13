Marilyn Manson in concerto alla Fiera del Levante di Bari: unica data nel Sud Italia il 13 luglio 2026
BARI – Marilyn Manson, icona assoluta e figura controversa dell’alternative rock mondiale, arriva per la prima volta in Puglia con un concerto evento in programma lunedì 13 luglio 2026 alla Fiera del Levante di Bari.
L’appuntamento, unica data nel Sud Italia e parte di un calendario che comprende solo tre show estivi nel nostro Paese, promette uno spettacolo ad alto impatto visivo e sonoro, nel pieno stile provocatorio e teatrale che ha reso Manson uno dei performer più iconici degli ultimi decenni — dagli esordi nei primi anni ’90 fino alla consacrazione con la celebre cover degli Eurythmics “Sweet Dreams”.
Reduce dal successo dell’album “One Assassination Under God – Chapter 1” (Nuclear Blast, 22 novembre 2024), dodicesimo disco in studio, Manson è tornato a calcare i palchi internazionali con una nuova energia, offrendo performance potenti e una scaletta che unisce i grandi classici alle ultime produzioni.
Definito il “Reverendo del rock”, Marilyn Manson continua a reinventarsi, mantenendo intatta la sua identità artistica e conquistando una platea sempre più ampia, anche tra le nuove generazioni.
🎟️ Biglietti disponibili su: bit.ly/marilynmanson_bari
🔗 Info e aggiornamenti:
Sito web: www.bassculture.it
Canale WhatsApp: bit.ly/bc_whatsapp