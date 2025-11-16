Maschito, 22enne muore in un incidente stradale sulla provinciale Oraziana
MASCHITO - Tragedia ieri sera sulla strada provinciale Oraziana, all’altezza di Ripacandida, dove un incidente ha causato la morte di Vincenzo Bochicchio, 22 anni, originario di Maschito.
Due le auto coinvolte nello scontro. Altre tre persone sono rimaste ferite: una è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Potenza, mentre per gli altri due passeggeri le condizioni risultano più lievi.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti operatori del 118, vigili del fuoco e carabinieri per soccorrere i feriti e gestire la viabilità.
Il Comune di Maschito ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima tramite un post sui social.