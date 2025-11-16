Maschito, 22enne muore in un incidente stradale sulla provinciale Oraziana

MASCHITO - Tragedia ieri sera sulla, all’altezza di, dove un incidente ha causato la morte di, 22 anni, originario di

Due le auto coinvolte nello scontro. Altre tre persone sono rimaste ferite: una è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Potenza, mentre per gli altri due passeggeri le condizioni risultano più lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti operatori del 118, vigili del fuoco e carabinieri per soccorrere i feriti e gestire la viabilità.

Il Comune di Maschito ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima tramite un post sui social.