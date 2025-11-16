Bari, morte di Matteo Cappelluti: avvisi di conclusione indagini per due direttori tecnici

BARI - Sono stati notificatinell’ambito dell’inchiesta sulla morte di, il 17enne deceduto il 16 novembre 2023 ain corso Alcide de Gasperi dopo essere caduto dalla moto mentre si recava a scuola. Nell’impatto contro un palo della luce, il casco del giovane si disintegrò.

Gli avvisi riguardano Stefano Simeone, direttore tecnico della Simeone Spa, che aveva eseguito lavori per conto di Acquedotto Pugliese, e Tommaso Pizzi, direttore tecnico della Dmf Costruzioni Srl, impegnata nella sostituzione dei cavi elettrici per conto di E-Distribuzione. Entrambi sono accusati di omicidio stradale.

Secondo l’accusa, le ditte sarebbero responsabili per non aver chiuso alcune buche dopo i lavori effettuati su un tratto di corso Alcide de Gasperi destinato al risanamento della rete fognaria e alla sostituzione dei cavi elettrici, condizioni che avrebbero causato l’incidente fatale.