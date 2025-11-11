🔴 Tragedia a Corato: 80enne muore cadendo in un pozzo

CORATO – Un drammatico incidente domestico ha stroncato questa mattina la vita di un uomo di 80 anni in un condominio di via Bacone, nei pressi di via Don Minzoni.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano stava sostituendo il galleggiante dell’autoclave quando ha perso l’equilibrio, precipitando all’interno del pozzo situato nel cortile della palazzina e battendo violentemente la testa.

A lanciare l’allarme è stato un vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo, e gli operatori del 118, i cui tentativi di rianimarlo sono risultati purtroppo vani.

Sono inoltre intervenuti la Polizia Locale e la Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.