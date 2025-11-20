Modugno: tre arresti per riciclaggio di parti di auto rubate

MODUGNO – Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modugno mentre erano impegnati in un’attività di riciclaggio di parti di autovetture rubate. L’operazione, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, ha avuto luogo in, dove era stata segnalata la presenza di componenti provenienti da un veicolo rubato.

I militari hanno sorpreso diverse persone mentre smontavano e stoccavano parti di automobili. Alla vista delle pattuglie alcuni sono riusciti a fuggire, mentre tre soggetti – due originari del Foggiano e uno di nazionalità greca – sono stati fermati. Tra di loro anche un autotrasportatore trovato a bordo di un autoarticolato con targa greca, già parzialmente carico di pezzi destinati alla rivendita illecita. I documenti di trasporto e le fatture presentate dall’autotrasportatore sono risultati falsi.

Durante l’operazione sono stati sequestrati tutti i mezzi utilizzati per le attività criminali e numerosi componenti di veicoli, tra cui blocchi motore rubati, sportelli, musate, gruppi ottici e altri elementi.

Secondo quanto dichiarato dai Carabinieri, l’operazione testimonia la costante attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare i furti e il riciclaggio di autovetture, a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità sul territorio.

È importante sottolineare che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. La colpevolezza degli arrestati dovrà essere accertata in sede di processo, con il necessario contraddittorio tra le parti e la valutazione della difesa.