Moody’s, Congedo (FdI): 'Riconoscimento di stabilità politica, Italia tornata protagonista'

"Moody’s ha promosso il rating dell’Italia, alzandolo a Baa2 con outlook stabile: è il primo miglioramento dal 2002. L’agenzia riconosce maggiore stabilità politica, efficienza nelle politiche di bilancio, progressi nel contenimento del debito e nell’attuazione del PNRR. Questo upgrade segue le valutazioni positive di S&P, Fitch e DBRS, confermando una crescente fiducia internazionale nel governo Meloni e nel suo lavoro. Lo spread è ai minimi storici e l’Italia appare avviata verso ulteriori miglioramenti nella valutazione del suo merito di credito. Questa promozione non è solo un voto: è un riconoscimento globale del nuovo corso italiano. Un messaggio chiaro agli investitori, alle istituzioni e ai cittadini: l’Italia è tornata protagonista, forte e credibile. E questo è solo l’inizio".