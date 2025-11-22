Il Salento si accende con l’edizione “indoor” del Locomotive Jazz Festival

LECCE - Dal Museo Castromediano al Teatro Apollo, il Locomotive Jazz Festival porta la sua musica nei luoghi simbolo del Salento, con una serie di concerti autunnali che promettono quattro giornate intense di arte ed emozione. Tra i protagonisti, nomi di spicco della scena italiana come Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello, Dardust, Ivan Segreto, Danilo Rea, Mario Venuti e Sarah Jane Morris.

Dopo i concerti itineranti estivi nei borghi salentini e la celebrazione dell’alba con Brunori SAS a San Cataldo, l’edizione indoor del Festival mette al centro non solo la musica ma anche il territorio, con performance in spazi culturali come il Museo Castromediano, il Teatro Apollo, la Comunità Emmanuel e l’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina.

Il programma prenderà il via il 28 novembre al Museo Castromediano, con piccoli ensemble e musicisti solisti, proseguirà il 5 dicembre presso la Comunità Emmanuel e si concluderà il 10 dicembre a Galatina. In ogni tappa si esibiranno anche i giovani talenti selezionati da Locomotive Giovani 2025, che avranno l’opportunità di aprire i concerti principali sul Main Stage dell’Apollo.

“Locomotive Giovani non è una scuola tradizionale – spiega il direttore artistico Raffaele Casarano – ma un laboratorio aperto dove i giovani musicisti possono crescere, confrontarsi con tutor esperti e, per i più originali, salire sul palco del Festival, primo passo di una carriera che molti hanno poi sviluppato con successo”.

Il cartellone indoor è caratterizzato dalla libertà creativa e dalla ricerca musicale, con produzioni originali pensate per gli spazi del Festival. “Vogliamo che la musica sia un viaggio artistico, umano e sociale – aggiunge Casarano – e che ogni concerto crei connessioni tra artisti, pubblico, scuole, comunità e luoghi della cultura. Il Salento è la nostra radice e il nostro orizzonte, e ogni evento racconta la sua energia e la sua capacità di accogliere”.

Tra i partner dell’iniziativa, oltre al main sponsor Links Group, anche ArtWork e BTM Italia. “Il Festival è un motore strategico per il turismo e per la cultura del territorio – commenta Nevio D’Arpa, CEO & Founder di BTM – e il lavoro di Raffaele Casarano valorizza il nostro patrimonio musicale e culturale, come dimostra la qualità degli artisti che partecipano”.

Il Locomotive Jazz Festival indoor si conferma così un’occasione unica per vivere la musica in contesti suggestivi e scoprire i nuovi talenti della scena italiana.