Orgoglio trinitapolese: Cinzia Mastrodonato sul podio del Trofeo Pizza Garganica di Apricena

MICHELE MININNI - Un nuovo successo porta in alto il nome di Trinitapoli nel panorama della pizza d’autore. La nostra concittadina Cinzia Mastrodonato, titolare della pizzeria La Divina, ha conquistato il terzo posto al prestigioso 5° Trofeo Pizza Garganica, svoltosi nei giorni scorsi ad Apricena presso il ristorante-pizzeria La Pummarella.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Pizzaioli Garganici presieduta da Vincenzo D’Apote, ha riunito maestri pizzaioli provenienti da tutta la Puglia, valorizzando i prodotti locali e la tradizione enogastronomica del nostro territorio.

Cinzia si è distinta con la sua paposcia — specialità tipica del Gargano — realizzata con ingredienti genuini e di qualità: pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo e l’olio extravergine dell’“Oleificio Casale” di Trinitapoli, accompagnati da un vino della “Cantina Casaltrinità”. Una creazione che ha saputo raccontare la Puglia attraverso sapori autentici e un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Durante la serata, condotta da Enzo Calabrese e con la giornalista e scrittrice Antonella Amodio come madrina, la pizzaiola trinitapolese ha ricevuto anche un riconoscimento speciale: l’attestato di “Istruttore”, a testimonianza della sua crescita professionale e del suo costante impegno nel settore.

Cinzia Mastrodonato, che ha da poco iniziato a frequentare a Foggia il Corso da Ispettore Qualificato della Guida Stellata Peperoncino Rosso, rappresenta un esempio di dedizione, talento e passione. Con il suo lavoro porta con sé l’identità e l’orgoglio di Trinitapoli, dimostrando che la nostra città è fucina di eccellenze anche nel mondo della pizza artigianale.

Un risultato che rende onore alla nostra comunità e che testimonia come, con impegno e amore per le proprie radici, si possano raggiungere traguardi importanti.







