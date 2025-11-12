Ventidue anni fa la strage di Nassiriya





Oggi 12 novembre 2025, ricorre il 22º anniversario della strage di Nassiriya, nella quale persero la vita 28 persone, di cui 19 italiani – militari e civili – impegnati in una missione di pace.

In occasione della Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, l’Italia si stringe nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per portare sicurezza e stabilità in terre lontane.

Un tremendo attentato, quello di Nassiriya, che rimarrà per sempre scolpito nella memoria del nostro Paese e di ciascuno di noi.

Non si dovrebbe mai dimenticare.

Dichiarazione del Sindaco Francesco di Feo:

“A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Trinitapoli, rinnoviamo oggi la nostra riconoscenza e il nostro commosso ricordo dei Caduti di Nassiriya. Il loro sacrificio rappresenta un monito di coraggio, dedizione e servizio per la pace.

Ricordare significa mantenere viva la memoria e trasmettere alle nuove generazioni il valore profondo della solidarietà e dell’impegno per un mondo più giusto e sicuro.”



