Pace fatta tra Decaro e Vendola alle porte delle elezioni regionali in Puglia

BARI – Chiusura di campagna elettorale all’insegna della distensione ieri sera al, dove Nichi, candidato dial Consiglio regionale della Puglia, ha ospitato tra i presenti anche, sindaco di Bari e candidato presidente del centrosinistra.

Tra i due negli scorsi mesi c’erano state frizioni legate al veto posto da Decaro alla candidatura di Vendola, ma ieri l’atmosfera è stata di collaborazione e amicizia. «Decaro ha collaborato con me da capogruppo del Pd quando io ero in Regione e io ho collaborato con lui quando era sindaco di Bari. Abbiamo un buon rapporto di amicizia e credo che non possa che considerare un valore aggiunto la presenza di Avs e anche la mia candidatura», ha dichiarato Vendola.

Alla domanda se la presenza di Decaro all’evento fosse un segnale di pace fatta, Vendola ha sorriso e aggiunto: «La mia candidatura non è mai stata inopportuna, è opportuna». I due politici si sono poi abbracciati davanti al pubblico, con Decaro che ha commentato: «Quale pace, non c’è mai stata guerra».

L’evento segna quindi un ritorno alla normalità nei rapporti tra le due figure politiche, sottolineando un clima di collaborazione all’interno del centrosinistra pugliese alla vigilia delle elezioni regionali.