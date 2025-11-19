Bp Lab: Perla Catucci e Matteo Vernia per la rassegna Dopolaboro





BARI - Giovedì 20 novembre, negli spazi di Bp Lab, primo ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento del format “Dopolaboro” con l’esibizione musicale di Perla Catucci e Matteo Vernia, per un incontro perfetto tra eleganza jazz e vibrazioni pop.Laureata in Informatica e specializzata in Musica elettronica al conservatorio Piccinni di Bari, oltre che in Canto jazz al conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese (Cz), Perla Catucci è artista poliedrica che canta e suona il basso dall’età di 15 anni. Cantautrice con all’attivo 4 inediti e un Ep, fa parte del gruppo 4.Troubles. Ha partecipato a vari concorsi a livello nazionale, vincendo numerosi premi, ultimo dei quali il primo posto al “Promuovi la tua musica contest” di Matera. Tra gli altri, ha partecipato anche al Bari in Jazz 2025 e al Locomotive Jazz Festival nella categoria Giovani.Matteo Vernia è un giovane pianista che si sta affermando nella scena musicale locale grazie alla sua sensibilità artistica e alla capacità di fondere formazione accademica e ricerca personale. Nato e cresciuto a Modugno, poco distante dal capoluogo pugliese, Vernia ha iniziato il suo percorso al liceo artistico Pino Pascali, diplomandosi nel settore Audiovisivo e multimediale. Parallelamente ha coltivato la passione per la musica, avvicinandosi al pianoforte come autodidatta e successivamente perfezionandosi in un’accademia musicale. La sua musica si caratterizza per un approccio eclettico: unisce radici mediterranee, influenze jazzistiche e una forte propensione all’improvvisazione.I due porteranno sul palco un progetto musicale intimo e ricercato, che unisce composizioni originali a cover riarrangiate in chiave piano, basso e voce. Un repertorio che attraversa generi diversi – dal pop al soul, sino al jazz – per raccontare un percorso artistico in continua evoluzione. Catucci e Vernia porteranno al Bp Lab un sound raffinato, moderno e pieno di atmosfera, che avvolgerà il pubblico con melodie ricercate e un mood intimo per trasformare ogni nota in emozione.Ad accompagnare questo appuntamento saranno cocktail d’autore e tapas dal mondo, a caratterizzare un’esperienza multisensoriale che, come di consueto, riflette l’anima quotidiana del laboratorio creativo di Bar Project che, accanto alla musica, propone anche il food e il beverage di alta qualità.Bp Lab – Via Ottavio Serena, 35 – Bari: 3756855335: 20.30