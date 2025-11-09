🔴 Palombaio, donna di 75 anni investita da auto pirata: il conducente si consegna alla polizia
PALOMBAIO – Tragedia questa sera a Palombaio, dove una donna di 75 anni è stata investita da un’Audi grigia. Dopo l’impatto, l’auto pirata era fuggita in direzione Mariotto, lasciando la vittima sull’asfalto.
Aggiornamento ore 22.15 – Il conducente si è consegnato spontaneamente al comando della polizia locale. Si tratta di un giovane del posto, ora sotto interrogatorio per chiarire la dinamica dell’incidente. Le autorità stanno continuando gli accertamenti sul luogo dell’investimento.
