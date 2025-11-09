Bitonto, un gesto d’amore in ricordo di Cosimo Magro
BITONTO – La famiglia di Cosimo Magro, il giovane travolto e ucciso il 1° novembre sulla statale 16 mentre aiutava un automobilista in difficoltà, ha scelto di onorarne la memoria con un gesto che rifletteva il suo cuore generoso: il sostegno agli animali.
Cosimo, appassionato di cani e gatti, si impegnava spesso per promuovere l’adozione dei randagi. I suoi parenti hanno invitato chiunque voglia ricordarlo a effettuare una donazione all’associazione “Qua la zampa Heart”, destinata a sostenere Tigro, un gatto bisognoso di cure seguito dai volontari.
La zia Isabella lo ricorda come un ragazzo altruista e legatissimo ai cuccioli in cerca di affetto, un esempio di generosità che la famiglia desidera trasmettere attraverso questa iniziativa.
Tags: CRONACA LOCALE