Poker Studio3A: tutto facile contro Putignano





Il match, come detto, ha avuto poca storia. Unico momento di equilibrio si ha all’inizio, quando Grimaldi e Nardelli portano in vantaggio Putignano. Il primo vantaggio Seagulls è firmato Pavone, poi la tripla di Caleprico per il 6-8 resterà l’ultimo momento di equilibrio del match. Formica, Casato, Rollo e Magarinos firmano un parziale di 9-0, poi Magarinos e Formica allungano per il +15. Distacco con quale si chiude il primo quarto (33-18). Da quel momento il match non ha più storia, tanto che il secondo periodo si apre con il parziale di 8-0 per la Studio3A. All’intervallo lungo si va sul 59-35, mentre nel terzo periodo, complice un po' di nervosismo derivante dall’atteggiamento arbitrale, il distacco resta immutato.







In particolare, desta perplessità l’espulsione di Moschettini, apparsa sproporzionata rispetto all’andamento del match e non giustificata da episodi di particolare gravità. Pur nel rispetto del ruolo e dell’autonomia della classe arbitrale, si ritiene opportuno segnalare come simili decisioni possano compromettere la serenità delle competizioni, soprattutto in contesti in cui il risultato appare già definito.



Studio3A Seagulls Monopoli-Atletica Putignano (33-18; 59-35, 79-55, 109-75)



Studio3A Seagulls Monopoli: Pavone 9, Tanzi 11, Moschettini 5, Magarinos 27, Formica 8, Calabretto 4, Carone 10, Marchello 4, Indiveri 2, Rollo 4, Ostuni 9, Casato 16. All.: Morè Atletica Putignano: Dettorre 0, Maglio 0, Ventrella 2, Teofilo n.e., Caleprico 35, Grimaldi 3, Nardelli 24, Caccavo 7, Cavaliere 4, Salinari 0. All.: Scarano Nell’ultima frazione da segnalare lo strepitoso poker di Magarinos, che infiamma il pubblico della tensostruttura con quattro triple di fila prima di lasciare il parquet per la meritata standing ovation. Nel finale c’è spazio per tutti: da segnalare come tutti i 12 entrino a referto. Finisce 109-75. Tra le statistiche da segnalare, le 12 triple messe a segno dagli uomini di Morè, che torneranno in campo domenica 9 novembre alle 18 nello scontro diretto del pala Fernando Prima di Carovigno. Nota negativa, l’atteggiamento arbitrale. I direttori di gara hanno assunto un ruolo eccessivamente centrale nella seconda parte di gara, in cui hanno assunto un atteggiamento (non richiesto) da protagonisti.

La Studio3A Seagulls Monopoli non sbaglia e ottiene il quarto successo su quattro partite. Tutto facile per gli uomini di Morè, che già dal primo quarto hanno effettuato l’allungo vincente: match mai in discussione nella tensostruttura di via Pesce, un match che ha dato anche la possibilità al coach monopolitano di ruotare tutti gli uomini a disposizione anche in vista del big match della prossima settimana a Carovigno. Tra i monopolitani, 27 punti per Magarinos, ma a referto entrano tutti, compreso il giovanissimo Indiveri. Tra gli ospiti, da segnalare i 35 punti del monopolitano Alessandro Caleprico, autore di 35 punti.