Discarica abusiva scoperta a Bari: due denunciati, area sequestrata dai Carabinieri

BARI – Una vasta discarica abusiva di circa 900 metri quadrati è stata scoperta dai Carabinieri nel quartiere Carbonara di Bari. L’area, utilizzata per lo smaltimento illecito e la combustione di rifiuti, è stata posta sotto sequestro. Due uomini, di 70 e 48 anni, sono stati denunciati per violazioni alla normativa ambientale.

L’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale di Bari, con il supporto del Gruppo Carabinieri Forestale, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. Decisivo l’intervento congiunto della Stazione di Bari Carbonara e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF).

Durante il sopralluogo, i Carabinieri hanno rinvenuto una grande quantità di rifiuti speciali e pericolosi: secchi esausti di vernice, barattoli di toner, legno proveniente da giochi per bambini e perfino un furgone abbandonato in avanzato stato di degrado. L’area, secondo quanto accertato, era utilizzata come deposito incontrollato e luogo di smaltimento mediante combustione, pratica vietata e altamente inquinante.

I due uomini, ritenuti responsabili della gestione del terreno, dovranno rispondere di combustione illecita di rifiuti speciali e pericolosi e gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

L’intera zona è stata sottoposta a sequestro preventivo, mentre le indagini proseguono per chiarire l’origine dei materiali e la durata dell’attività illecita.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controlli ambientali che, negli ultimi mesi, ha visto un’intensificazione delle operazioni da parte dei Carabinieri Forestali in tutta la provincia di Bari, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di inquinamento ambientale e abbandono illegale di rifiuti.