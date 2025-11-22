Policlinico di Bari: raggiunto il 100° trapianto di cuore nel 2025

BARI - Ilfesteggia un traguardo storico: 100 trapianti di cuore eseguiti in appena 11 mesi, confermandosi il centro italiano con i tempi di attesa più bassi e tra i principali riferimenti europei per i trapianti cardiaci.

Il ricevente del centesimo trapianto è un uomo di 58 anni, pugliese, inserito in lista d’attesa a settembre. Il tempo medio di attesa per un trapianto di cuore presso il Policlinico di Bari è di circa 80 giorni, a fronte di una media nazionale che si aggira intorno a un anno.

Un centro di riferimento europeo

“Raggiungere quota 100 trapianti in 11 mesi è un risultato che parla da solo”, dichiara il direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce. “Sono circa 9 trapianti al mese, oltre 2 a settimana. Trentatré di questi pazienti sono arrivati da altre regioni italiane per sottoporsi all’intervento. Questi dati confermano che il nostro ospedale universitario è un riferimento europeo per l’alta complessità delle procedure, per i volumi di attività e per la capacità di garantire elevati standard di qualità e sicurezza”.

Sanguedolce ha voluto ringraziare tutto il team della cardiochirurgia diretto dal professor Tomaso Bottio, insieme a rianimazioni, cardiologie, Centro regionale trapianti e tutte le unità operative di supporto alla rete trapiantologica, sottolineando il lavoro di squadra che rende possibile ogni intervento.

Il valore umano dei trapianti

Il direttore sanitario, Danny Sivo, evidenzia l’impegno e la dedizione necessari per un’attività tanto complessa: “Dietro ogni trapianto c’è un lavoro enorme, 24 ore su 24, fatto di competenze, professionalità e umanità. Questo traguardo non è solo un numero: è la prova di una squadra che lavora in sintonia. Il nostro pensiero va ai donatori e alle loro famiglie, che in un momento di dolore profondo scelgono di compiere un gesto di straordinaria generosità. Ogni cuore trapiantato è una vita che ricomincia”.

Con questo risultato, il Policlinico di Bari consolida la sua posizione di eccellenza nel panorama nazionale ed europeo dei trapianti cardiaci, combinando competenza tecnica e attenzione alla dimensione umana dei pazienti.