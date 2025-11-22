Trani piange Raffaele Mastrapasqua, storico volto del bistrot Malcangi

TRANI - Sgomento e profondo dolore attraversano la comunità di Trani per la, morto a 49 anni, pare a causa di un malore improvviso.

Raffaele era stato titolare, insieme allo zio, dello storico Caffè Fellini, punto di riferimento per generazioni di tranesi. Successivamente decise di trasferire e ampliare l’attività, dando vita al bistrot Malcangi, locale che si distingueva per eleganza, personalità e una particolare atmosfera ispirata al mare, che faceva sentire gli ospiti quasi a bordo di una barca.

Il piccolo tratto di via Malcangi si era animato grazie alla simpatia, gentilezza e disponibilità di Raffaele, unite a una professionalità costruita sin da ragazzo. La sua capacità di accogliere e far sentire ogni cliente a proprio agio aveva reso il bistrot un luogo speciale, in cui i celebri aperitivi diventavano un momento di condivisione e convivialità.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente anche nella vicina Bisceglie, città di origine della famiglia, dove si terranno i funerali sabato 22 alle ore 15:30 presso la Parrocchia di San Silvestro.

Sulla pagina Instagram e Facebook del bistrot Malcangi, le immagini di Raffaele sorridente e pronto ad accogliere i clienti sembrano amplificare il dolore, ricordando a tutti il vuoto lasciato dalla sua scomparsa. La comunità perde non solo un imprenditore appassionato, ma un volto amato e riconoscibile, simbolo di accoglienza e convivialità.