Chiusura della campagna elettorale in Puglia: Decaro e Lobuono con approcci diversi a Bari

BARI - La campagna elettorale per la presidenza della Regione Puglia si è conclusa a Bari con due iniziative distinte organizzate dai candidati, che hanno scelto modalità differenti per rivolgere il loro ultimo appello agli elettori.

Antonio Decaro: comizio musicale al Palamartino

Al Palamartino, il candidato del Centrosinistra ha aperto il suo comizio sulle note di La Puglia che spera, brano simbolo della campagna eseguito dai rapper pugliesi Cekka, La voce di Selea, Papaceccio, Plata, Samen Mi Casa e Sam D Zakalicious, guidati da Francesco Occhiofino, in arte Reverendo. L’esibizione musicale ha anticipato l’intervento di Decaro, accolto da un lungo applauso del pubblico.

Il candidato ha spiegato di aver voluto chiudere la campagna “con i cittadini”, senza la presenza di leader nazionali, sottolineando il legame con la comunità pugliese. Nel suo discorso ha invitato gli elettori a recarsi alle urne, ricordando che “andare a votare è un atto di democrazia e la democrazia è bellissima”. Decaro ha espresso la speranza di diventare “il presidente dei pugliesi” e ha ringraziato gli altri candidati per il tono rispettoso della campagna, affermando: “Non avrò mai nemici, solo avversari”, rivendicando un approccio garantista.

Luigi Lobuono: passeggiata tra i cittadini

Il candidato del Centrodestra, Luigi Lobuono, ha invece scelto una chiusura più sobria, camminando tra i cittadini nel centro di Bari. Lobuono ha spiegato di voler ascoltare le persone e ha sottolineato che “non c’è niente da festeggiare”, descrivendo la Puglia come “sofferente per sanità, lavoro, trasporti e tasse”.

Ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà del settore agricolo e dei consorzi di bonifica, criticando alcune proposte del centrosinistra come insufficienti rispetto ai problemi reali. Lobuono ha ribadito che “questa sobrietà guiderà la nostra azione”, ponendo l’accento sulla necessità di una visione per la Puglia del futuro. Ha inoltre evidenziato le carenze nelle Rsa, sottolineando che le strutture necessitano di aggiornamenti urgenti.

Entrambi i candidati hanno concluso la campagna con un appello al voto, sottolineando l’importanza della partecipazione alle elezioni regionali.