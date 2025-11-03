Polignano a Mare celebra la tradizione e la convivialità: torna “San Martino” l’11 novembre

POLIGNANO A MARE – Martedì 11 novembre la città pugliese ospiterà la seconda edizione di, evento organizzato dall’, dedicato alla celebrazione del vino novello e dei panzerotti, simboli della tradizione enogastronomica locale.

La manifestazione, che avrà come fulcro Piazza Aldo Moro, si propone di destagionalizzare l’offerta turistica e culturale del territorio, trasformando Polignano in una meta viva 365 giorni l’anno. “San Martino” è pensato come un momento di convivialità e aggregazione, dove residenti e visitatori potranno condividere un calice di vino e un panzerotto, rievocando lo spirito autentico della comunità.

Secondo Francesca Tarantini, presidente dell’AIP, “Con questa seconda edizione vogliamo dare un segnale forte: Polignano non è solo una destinazione estiva. Stiamo lavorando per creare un movimento di eventi che possa animare la nostra splendida città tutto l’anno, valorizzando le nostre unicità enogastronomiche e musicali”.

I due principali protagonisti dell’evento saranno l’enogastronomia e la musica tradizionale pugliese. Una selezione di cantine proporrà il meglio del vino novello, accompagnata dai panzerotti preparati secondo la ricetta classica del giorno di San Martino. La musica popolare pugliese arricchirà l’esperienza sensoriale dei partecipanti, rafforzando il legame tra tradizione e territorio.

L’iniziativa è pensata per essere accessibile e inclusiva, con un bacino d’utenza ampio che comprende famiglie, giovani, coppie e turisti. Si prevedono circa 5.000 partecipanti, a testimonianza del crescente interesse verso eventi che riscoprono e valorizzano le radici culturali locali.

“San Martino” è organizzato dall’AIP con il patrocinio di Puglia Promozione e del Comune di Polignano a Mare. Main sponsor dell’evento sono AAP Associazione Albergatori Polignano, Destrige e BCC Castellana Grotte Cassa Rurale ed Artigiana.

Per informazioni: dott.ssa Eleonora Gagliano Candela – LSDcommunication, Tel. 3284550458