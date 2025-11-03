Professione perpetua di fra Domenico Pio Parente: la gioia della comunità di Trinitapoli

MICHELE MININNI - Venerdì 31 ottobre 2025, nei Primi Vespri della Solennità di Tutti i Santi, fra Guglielmo Filippo Paolo Scarciglia da Spongano e fra Domenico Pio Parente da Trinitapoli hanno emesso la Professione perpetua, consacrandosi definitivamente a Dio nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nelle mani del Ministro Provinciale fra Gianpaolo Lacerenza, presso la Basilica di Santa Fara in Bari.

La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta da S.E.R. Mons. Francesco Neri, Arcivescovo di Otranto, alla presenza di numerosi fedeli provenienti dalle comunità di Trinitapoli e Spongano. Tra i partecipanti anche i rispettivi sindaci e l’on. Raffaele Fitto, che hanno voluto condividere questo momento di intensa spiritualità e di gioia.

Per la città di Trinitapoli era presente il sindaco Francesco di Feo, che ha voluto esprimere la propria soddisfazione e la vicinanza dell’intera comunità al giovane frate e alla sua famiglia.

«A nome mio personale e di tutta la comunità di Trinitapoli – ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo – rivolgo un sincero augurio a fra Domenico Pio Parente per questo passo così importante nel suo cammino di fede e di vita. La nostra città è orgogliosa di lui e della sua scelta di totale dedizione a Dio e al servizio degli altri. Un pensiero affettuoso va anche alla sua famiglia, in particolare ai genitori Martino e Antonella, esempio di valori autentici e di profonda fede cristiana».

Un momento di festa e di commozione che ha unito le comunità di Trinitapoli e Spongano nel segno della fraternità e della preghiera.







