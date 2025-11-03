Apulia Film Fund 2025: 5 milioni di euro per il cinema e l’audiovisivo in Puglia

BARI - È on-line l’Avviso Apulia Film Fund 2025, il fondo regionale dedicato al sostegno della produzione audiovisiva in Puglia, promosso dalla Regione Puglia e dalla Fondazione Apulia Film Commission. La dotazione complessiva ammonta a 5 milioni di euro e sarà destinata a PMI con codice primario ATECO 59.11, operanti nel settore cinematografico e audiovisivo.

Il fondo è finalizzato a sostenere la fase di produzione di lungometraggi, serie tv, fiction, documentari, cortometraggi e progetti di animazione, rafforzando il tessuto produttivo locale. Le risorse fanno parte del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027 e rientrano nella Sub Azione 1.9.1, con l’obiettivo di ampliare e consolidare il sistema imprenditoriale delle PMI pugliesi.

Confermate le linee guida e i criteri di valutazione delle precedenti edizioni: saranno premiati progetti realizzati da imprese con sede legale in Puglia, che prevedono post-produzione locale, supportati da programmi internazionali come MEDIA o Euroimages, o già sostenuti da Apulia Film Commission. Particolare attenzione sarà riservata a progetti con significativa presenza femminile in regia e nei vari reparti, e a produzioni che adottino politiche di sostenibilità ambientale.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 3 novembre fino alle ore 12.00 del 3 dicembre 2025. La valutazione avverrà sulla base di una graduatoria dei punteggi ottenuti e non secondo l’ordine di arrivo.

Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito della Fondazione Apulia Film Commission: Avviso Apulia Film Fund 2025.