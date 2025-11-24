Puglia, affluenza in calo alle Regionali 2025: vota il 41,83% degli aventi diritto
BARI – L’affluenza alle elezioni regionali in Puglia si attesta al 41,83%, come rilevato al termine dello scrutinio nelle 4.032 sezioni della regione.
Si tratta di un dato decisamente inferiore rispetto alle elezioni precedenti, svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, quando alle urne si recò il 56,43% degli aventi diritto, segnando un calo di oltre 14 punti percentuali.
Il dato definitivo conferma quindi una significativa contrazione della partecipazione al voto rispetto a cinque anni fa, un fenomeno che riflette il generale calo di affluenza osservato in molte tornate elettorali recenti a livello nazionale.
Tags: Politica Regionali 2025