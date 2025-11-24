Montesano Salentino: strappa la scheda elettorale e la inserisce danneggiata nell’urna

MONTESANO SALENTINO – Momenti di tensione ieri mattina presso il seggio elettorale della scuola secondaria “Don Tonino Bello” di Montesano Salentino, dove un cittadino di 51 anni ha strappato la propria scheda elettorale prima di inserirla danneggiata nell’urna.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe entrato nella cabina con tutta probabilità in segno di protesta. Dopo aver danneggiato la scheda e introdotta nell’urna, si è allontanato senza creare ulteriori disagi.

I Carabinieri della Compagnia di Tricase, in servizio di vigilanza al seggio, hanno identificato il 51enne. Al termine degli accertamenti, l’uomo potrebbe essere denunciato all’autorità giudiziaria per i fatti avvenuti.