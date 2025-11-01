Puglia Avanti: Conte a Bari con Aldo Patruno

BARI – Si è concluso con un forte appello alla partecipazione l’evento pubblico del MoVimento 5 Stelle intitolato “Puglia Avanti con Cultura e Turismo”, svoltosi all’AncheCinema di Bari. L’iniziativa, promossa da Aldo Patruno, candidato al Consiglio Regionale per le circoscrizioni di Bari e BAT, ha segnato l’inaugurazione della campagna elettorale in Puglia del Presidente del M5S Giuseppe Conte, focalizzandosi su cultura e turismo come motori di sviluppo economico, sociale e sostenibile.

L’evento ha richiamato l’atmosfera della tradizione pugliese, con la Banda di Bisceglie e la luminaria, mentre l’attrice coratina Claudia Lerro ha emozionato il pubblico leggendo un brano di Alessandro Leogrande tratto dal Piano Strategico della Cultura Puglia 2017-2026.

Patruno: cultura e turismo come dati economici, non aspirazioni

Aldo Patruno ha ringraziato Conte per aver scelto di inaugurare la campagna in Puglia sui temi culturali e turistici, sottolineando come questi non siano ambiti marginali, ma componenti strutturali del welfare e del PIL regionale: “La Puglia non è solo una meta, è un’identità. Il nostro obiettivo è trasformare la straordinaria ricchezza culturale e paesaggistica in opportunità concrete di lavoro e crescita duratura. Cultura e turismo rappresentano insieme il 15% della ricchezza della nostra regione”.

Patruno ha concluso citando George Bernard Shaw: “Tu vedi le cose; e dici, 'Perché?' Ma io sogno cose che non sono mai state; e dico 'Perché no?’”, richiamando la visione a lungo termine e la competenza necessaria per lo sviluppo regionale.

Conte: “Pilastro dell’identità e rilancio economico”

Il Presidente Giuseppe Conte ha ribadito l’importanza della valorizzazione del patrimonio culturale e dello sviluppo di un turismo sostenibile come pilastri per il rilancio nazionale. Rivolgendosi al candidato, Conte ha difeso Patruno dalle critiche: “Aldo Patruno viene accusato per aver fatto il dirigente. Vale a dire: per aver semplicemente svolto il suo dovere con competenza. Io, invece, dico: grazie Aldo, per esserti messo a disposizione con competenza e assoluto rispetto della legalità”.

Il leader del M5S ha aggiunto: “La nostra deve essere una politica ‘contropelo’, una politica scomoda. Altrimenti sarebbe semplicemente inchinarsi ai potenti”.

Partecipazione attiva dalla base

A conclusione dell’evento, è stato promosso un momento di interazione diretta con operatori culturali e turistici presenti, attraverso un sondaggio per raccogliere contributi, idee e priorità, con l’obiettivo di includere le esperienze della base nella stesura del programma regionale.