Bari, martedì 18 novembre convegno “Modello psicobiosociale: Psicoevoluzione e Psicodifesa”
BARI - L’A.I.E.Psi. – Associazione Italiana di Evoluzione e di Psicoevoluzione organizza il convegno dal titolo “Modello psicobiosociale: Psicoevoluzione e Psicodifesa”, che si terrà martedì 18 novembre 2025, dalle 15.00 alle 20.00, presso l’Hotel Excelsior Congressi (Via G. Petroni, 15 – Bari).
L’evento vedrà la partecipazione di relatori prestigiosi ed esperti interdisciplinari e affronterà temi di grande attualità nei campi della psicologia, psicoterapia, psicodinamica, psicoevoluzione, psicodifesa, psicopatologia, neuropsicologia, psicologia sociale, giuridica e scolastica, con un focus su salute, benessere, comunità, scuola, ambiente, etica, cultura e arte.
Tra i relatori confermati: Dott. Massimo Frateschi, Prof.ssa Maria Sinatra, Prof. Francesco Bellino, Prof.ssa Lucia Monacis, Prof.ssa Arjeta Veshi, Dott.ssa Rosa Tanzi, Dott.ssa Eva Damiani, Dott.ssa Valeria Rosaria Minervini, Dott.ssa Marilisa Porreca, Dott.ssa Sara Cascione, Dott.ssa Elisabetta Forte, Dott.ssa Federica Gabrieli, Dott.ssa Lucia Carrassi, Dott.ssa Mariacarla Mastrangelo.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni:
A.I.E.Psi. – Centro Studi e Ricerche di Psicologia, Psicoterapia, Psicoevoluzione – Centro di Formazione Psicodinamica Psicoevoluzionista
Via Capruzzi, 184 – 70126 Bari
Tel. 0805427943 – 3332877290 – 3315260370
Sito web: www.aiepsi.it
Email: segreteria@aiepsi.it