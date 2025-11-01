Bari, martedì 18 novembre convegno “Modello psicobiosociale: Psicoevoluzione e Psicodifesa”

BARI - L’organizza il convegno dal titolo, che si terrà, presso l’(Via G. Petroni, 15 – Bari).

L’evento vedrà la partecipazione di relatori prestigiosi ed esperti interdisciplinari e affronterà temi di grande attualità nei campi della psicologia, psicoterapia, psicodinamica, psicoevoluzione, psicodifesa, psicopatologia, neuropsicologia, psicologia sociale, giuridica e scolastica, con un focus su salute, benessere, comunità, scuola, ambiente, etica, cultura e arte.

Tra i relatori confermati: Dott. Massimo Frateschi, Prof.ssa Maria Sinatra, Prof. Francesco Bellino, Prof.ssa Lucia Monacis, Prof.ssa Arjeta Veshi, Dott.ssa Rosa Tanzi, Dott.ssa Eva Damiani, Dott.ssa Valeria Rosaria Minervini, Dott.ssa Marilisa Porreca, Dott.ssa Sara Cascione, Dott.ssa Elisabetta Forte, Dott.ssa Federica Gabrieli, Dott.ssa Lucia Carrassi, Dott.ssa Mariacarla Mastrangelo.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni:

