Quarta edizione del “PugliaIn Wedding Tourism”: sabato 15 novembre tappa a Bari con visita al quartiere San Nicola

BARI - Sabato, con una visita alle bellezze architettoniche e paesaggistiche del quartiere, farà tappa a Bari il, iniziativa ideata da, in collaborazione cone in partnership con. L’evento, in programma dal, mira a promuovere la Puglia comedi livello internazionale.

Giunto alla sua quarta edizione, il format si conferma un importante punto di incontro tra seller locali e buyer internazionali: professionisti del settore incoming e outgoing, specializzati nei matrimoni di lusso e nelle cerimonie LGBTQ+, interessati a collaborare con i fornitori pugliesi per indirizzare le coppie alla scelta della Puglia come luogo del proprio “sì”.

Tra i dieci wedding planner partecipanti figurano Nicole Tagger dall’Austria, Gwendaline Nicolas dalla Francia, Tomhas Pesce dagli Stati Uniti, Andrea Haman dalla Repubblica Ceca, Cristeena Barretto dagli Stati Uniti, Rob Ferre dagli Stati Uniti, Michelle Jacobs dal Regno Unito, e dall’Italia Lorenzo Stocchi, Martina Meozzi ed Elisa Orsetti.

Educational tour e visite sul territorio

Il Metamare Resort di Mola di Bari, nuova struttura che funge da base operativa del progetto, accoglie quotidianamente i buyer, impegnati ogni giorno in visite presso diverse location, esperienze immersive e degustazioni di prodotti tipici.

Gli educational tour, curati da Pugliapromozione, dopo la tappa alle Grotte di Castellana nella giornata inaugurale di giovedì, proseguiranno sabato 16 novembre, dalle 17 alle 18, con una visita guidata al borgo antico di Bari.

Fam Trip e incontri B2B

Questa edizione prevede numerose Fam Trip in sale ricevimenti e strutture ricettive delle province di Bari, BAT e Taranto, oltre agli incontri B2B con le aziende del settore wedding, programmati sabato dalle 9 alle 13 e domenica dalle 9 alle 12 presso il Metamare Resort.

Gala Dinner e momenti conviviali

Il programma comprende anche serate tematiche dedicate alla scoperta dell’enogastronomia pugliese. Tra queste spicca il Gala Dinner “Christmastime”, in programma sabato dalle 19 presso Tenuta Pinto di Mola di Bari: un evento a tema natalizio con scenografia suggestiva, musica, balli tradizionali e un vero e proprio mercatino natalizio dedicato all’artigianato locale.

Le dichiarazioni

“Trent’anni fa ho creduto nel matrimonio – spiega Gaetano Portoghese, amministratore di Pubblivela – non solo come evento in sé, ma come anello di congiunzione tra diverse realtà economiche. Poiché il matrimonio è cambiato nel tempo, ho voluto seguirne l’evoluzione fino ad arrivare a questo evento internazionale, oggi alla sua quarta edizione, il PugliaIn Wedding Tourism.

Un ringraziamento particolare a Sante Radogna per aver sposato in pieno il progetto e per aver ospitato i nostri wedding planner nel suo nuovo e sorprendente Metamare Resort. Ringrazio anche tutti i nostri guest e il direttore Massimo Basile di Celebre Magazine, nostro media partner, che ci onorano della loro presenza e che auspico possano contribuire a promuovere la Puglia nel mondo come destinazione privilegiata per il wedding.”