Brindisi, notte di fuoco in via Ferrante Fornari: quattro auto distrutte. Testimoni parlano di un uomo incappucciato

BRINDISI – È stata una notte di paura quella appena trascorsa in via, dove un violento incendio ha distruttoparcheggiate lungo la strada. Le fiamme, divampate poco prima delle, si sono propagate rapidamente da un primo veicolo agli altri tre, sviluppandosi fino a sfiorare i balconi delle abitazioni al primo piano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, impegnati a lungo nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche gli agenti della polizia, che hanno avviato immediatamente le indagini.

Le testimonianze e l’ipotesi del dolo

Secondo quanto riferito da alcuni residenti, un uomo incappucciato sarebbe stato visto lanciare una bottiglietta, presumibilmente contenente liquido infiammabile, verso la prima vettura andata a fuoco. Le testimonianze, al momento al vaglio degli investigatori, alimentano l’ipotesi di un atto doloso, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento.

Le quattro auto coinvolte risultano completamente distrutte.

Sul posto è intervenuto anche il personale della ditta Pissta per le operazioni di bonifica. Intanto le forze dell’ordine stanno acquisendo ulteriori testimonianze e verificando la presenza di eventuali immagini utili dai sistemi di videosorveglianza della zona.